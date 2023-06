Mujer declarada muerta en el hospital “resucitó” en medio de su velorio: ¿milagro o montaje?

A pesar de que el hospital la declaró legalmente muerta, a Bella Montoya Castro la encontraron viva cuatro horas después de iniciar su velorio. La mujer “resucitó” , cuando sus hijos se dieron cuenta al momento de cambiarla que quien yacía dentro del cajón fúnebre tenía pulso y estaba respirando.



La impactante historia tuvo lugar la ciudad de Babahoyo, en Ecuador, cuando Bella, de 76 años, fue declarada sin vida en el Hospital Martín Icaza la tarde del viernes 9 de junio de 2023.

Según el reporte médico obtenido por Extra, la adulta mayor, quien fue ingresada horas antes al centro asistencial, fue dada como muerta a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio derivado de una enfermedad cerebrovascular no identificada.

A Gilbert Barbera Montoya, hijo de la declarada occisa, se le entregó un informe estadístico de defunción general, con el cual se trasladó al Registro Civil para declarar a su progenitora como fallecida.

Un par de horas después, ya en las honras fúnebres, el panorama de luto cambió por uno de confusión y esperanza, cuando al intentar sacarla del féretro para arreglarla se dieron cuenta de que "resucitó", pues tenía signos vitales. “Está viva, está viva”, comenzaron a clamar los asistentes al velorio, quienes empezaron a movilizarse para llamar a los servicios de emergencia.

Publicidad

Los impactantes hechos fueron captados en video , donde se ve a la mujer que reposa, de lado, dentro del cajón, cubierta de mantas y con la boca abierta, intentando tomar bocanadas de aire. Junto a ella, dos hombres intentan auxiliarla, mientras que quien graba dice que los vecinos llamaron al 911 y fueron informados de que no había ambulancias disponibles.

Finalmente, el cuerpo de bomberos de la ciudad terminaría recogiéndola y trasladándola de nuevo al Martín Icaza. Uno de los hombres de la funeraria comentó que la mujer que supuestamente resucitó y su hijo eran personas de pocos recursos económicos, asegurando que el hombre estaba preocupado porque no tenían donde vivir.

“Primera vez que veo algo maravilloso.. Se ve el poder de Dios”, enfatizó.

Publicidad

De acuerdo con el Universal, los familiares de Bella Montoya indicaron que fue remitida a una Unidad de Cuidados Intensivos para ser atendida.

“El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI) donde está bajo observación”, indicó Gilbert a los medios.

Al revelar las imágenes del velorio, muchos dudaron de la veracidad de las mismas. “¿Allá a los muertos simplemente los meten en la caja y listo sin preparar ni nada? No entiendo cómo es eso posible”, expresó una de las personas en redes sociales.

A pesar de considerar que esto “es un milagro de Dios”, la familia tomó la decisión de denunciar la posible negligencia que pudieron haber cometido al declararla muerta premeditadamente.

Publicidad

Dentro de los primeros indicios se cree que la mujer habría podido padecer de una catalepsia, un estado biológico donde el individuo parece estar muerto. El hospital no ha emitido comunicaciones al respecto.