Mujer denuncia que la expulsaron de un avión por el gran tamaño de sus senos

La influencer Mary Magdalene se volvió tendencia en redes sociales luego de revelar que había sido obligada a bajar de un avión por el gran tamaño de sus senos. Según la mujer, ella iba a tomar un vuelo desde Toronto, Canadá, hasta Dallas, Estados Unidos, y el personal de la aerolínea le pidió que se retirara.

Mary relató que las azafatas le habían dicho que la razón de su petición fue porque había estado usando audífonos durante la explicación de seguridad; no obstante, la influencer aseguró que en realidad la expulsaron por lucir un atuendo que la hacía ver "mostrona".

"Obviamente mi atuendo es la razón por la que me echaron, porque les parecí demasiado explícita, pero eso no es legal, así que tuvieron que decir que era porque estaba durmiendo y no la escuchaba", escribió en su cuenta de instagram.

Y agregó que "no es correcto elegir a quién se aplican las reglas en función de la apariencia o tipo de cuerpo. La discriminación de cualquier tipo no es un sentimiento agradable para nadie. Si una chica de senos pequeños usara exactamente lo mismo, no dirían nada".

Hasta el momento, la aerolínea no se ha pronunciado para dar su versión de los hechos.

Mary Magdalene cuenta con varios procedimientos estéticos. Desde implantes para los senos y glúteos, hasta relleno de labios y tatuajes.