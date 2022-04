Mujer denuncia que le ofrecieron dinero por dejarse devorar por caníbales

En Tamaulipas, México , una mujer dio a conocer una aterradora historia en la que aseguró que le ofrecieron dinero a cambio de ir a un lugar para ser devorada por caníbales.

La ciudadana, quien labora en una plaza comercial, relató que se encontraba esperando su turno de trabajo. En ese momento un hombre se le acercó y le ofreció ir a un restaurante de comida humana; incluso fue muy claro en decirle que ella sería el alimento.

"Hola buenos días. Quisiera que me ayudaran a compartir esta situación que me acaba de pasar. Trabajo en la plaza de Paseos Reforma, por lo tanto, llego y tengo que esperar a mi gerente para abrir el local. Hoy en mi espera se me acercó un chico ofreciéndome trabajo, a lo que le respondí que yo ya contaba con uno. Al escuchar esto, me dijo que no era ese tipo de trabajo, que se trataba de un restaurante de comida humana en el que yo sería uno de los platillos", escribió la mujer, agregando que el joven le aseguró que le entregarían dinero a su familia si aceptaba.

El testimonio iba acompañado con un anuncio publicitario de dicho lugar clandestino.

"Cannibal Club. ¿Tienes fantasías caníbales?, ¿tienes depresión y quieres desaparecer?, ¿eres mujer y quieres donar tu cuerpo a un club caníbal? ¡Nosotros cocinamos!, buscamos carne femenina para restaurantes. Voluntarias mayores de 18 años", se puede leer en el folleto.

"Si publico esto es para que más personas estén al tanto de lo que acaba de pasar y como se corre peligro haciendo totalmente nada", concluyó la ciudadana en su comunicado, citado por medios como TV Azteca.

