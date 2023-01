Mujer descubrió a un enorme oso negro hibernando debajo de su casa

Una joven de 28 años oriunda de Connecticut, Estados Unidos , se llevó la sorpresa de su vida al ver a un enorme oso negro hibernar debajo de su casa. Increíblemente, la protagonista de esta historia decidió no perturbar el sueño de este mamífero.

Según Mirror , Tyler Dashukewich se desconcertó al ver a sus perros tan nerviosos al interior de la vivienda. Ella pensó que los caninos habían visto a un animal más pequeño, como una ardilla o un conejo.

En ese momento decidió salir de su casa y grabar por debajo. Lo que encontró la dejó con la boca abierta: un enorme oso negro había decidido iniciar su proceso de hibernación allí.

"Me sorprendió. Pensé que sería un osito , pero era realmente grande", manifestó la mujer.

De inmediato, llamó a las autoridades de protección animal y le recomendaron que le echara agua al oso negro o que hiciera ruidos fuertes para que este se asustara y dejara la vivienda.

No obstante, Tyler Dashukewich decidió no molestar al animal: "Recomendaron echarle agua caliente o usar bocinas de aire para asustarlo, pero no queríamos molestarlo, así que lo dejamos allí. Estará alrededor de tres meses, nunca antes había oído hablar de un oso hibernando debajo de la terraza de alguien".

Aunque decidió no molestar al oso negro, sí expresó su preocupación, pues vive con su hija menor de edad: "Lo bueno es que hace bastante frío, así que realmente no jugamos afuera, pero no dejo que se acerque, así que jugamos en el patio delantero".

La joven espera que nada perturbe el sueño de este enorme oso negro y que cuando termine su proceso de hibernación vuelva al bosque sano y salvo.