Mujer despertó mientras la velaban: "Nadie se imaginaba que ella estaba golpeando el ataúd"

Una mujer de 76 años despertó mientras la velaban, horas después de ser declarada muerta en un centro médico. Mientras sus seres queridos celebran que esté viva, el Ministerio de Salud de Ecuador busca investigar las causas del desconcertante error.



Bella Montoya Castro estuvo legalmente muerta durante cinco horas. Gilbert, su hijo, fue quien recibió la dolorosa noticia el pasado viernes. "El doctor me da el acta de defunción, (me dijo) 'ya falleció su mamá', me dio el papel él, lo presenta, me da la cédula, y me dijo: 'ya está muerta su mamá, falleció su mamá'".

La causa de la supuesta muerte fue un paro cardiorrespiratorio, según el acta de defunción. Esa misma tarde, los seres queridos de la mujer se reunían en una funeraria de Babahoyo, en Ecuador, para darle un último adiós.

Sin embargo, poco tiempo después ocurrió lo impensado: despertó mientras la velaban. Alguien se percató de un sonido de golpes que provenía del ataúd y decidieron abrirlo. En un video que circuló en redes sociales se aprecia el momento en que algunas personas ayudan a la mujer, que estaba respirando con dificultad.

“Mi mami comienza a hacerle así, a golpear con la manito izquierda, nadie se imaginaba que estaba golpeando ella, nadie sabía. Con otra persona nos dimos cuenta de que ella estaba asfixiándose, que necesitaba aire, oxígeno”, agregó Gilbert.



"Podemos ver que la señora está con signos vitales, la señora respira", dijo un testigo en el video.



El luto se convirtió en susto, luego en conmoción y finalmente en alegría. Bella Montoya Castro, después de que despertó mientras la velaban, fue trasladada a un hospital, donde permanece en el área de cuidados intensivos.

"Primera vez que veo algo maravilloso. Se ve prácticamente el poder de Dios, (...) cuando no es el momento de la persona. Dios le está dando una nueva oportunidad, esperemos que los galenos hagan algo por ella", recalcó uno de los testigos del suceso mientras la ambulancia llevaba a la mujer.

El vecino aseguró que conoce a Montoya desde hace unos 35 años y aseveró que ella es "muy humilde", de escasos recursos económicos, y que vive con su hijo. Por su parte, el Ministerio de Salud de Ecuador ordenó una auditoría médica para esclarecer lo sucedido.