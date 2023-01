Mujer dio a luz a gemelos con 12 días de diferencia

Vicky aseguró no saber que estaba embarazada hasta dos semanas antes del parto de su primer hijo. El increíble caso se registró en Mánchester.

Vicky Green, asistente de enseñanza en una escuela, no sabía que estaba encinta. Incluso, reconoció al Daily Mail que justificó su irregularidad en el periodo con estrés.

Pero un día decidió hacerse una prueba de embarazo y se llevó tremenda sorpresa: “No podía creerlo. No tenía una barriga de embarazada en esta etapa, los médicos me dijeron que era porque los dos gemelos habían estado recostados contra mi columna vertebral", contó.

Green, de 32 años, dio a luz entonces a su hija Presley de manera prematura, a las 26 semanas; la otra bebé se quedó en el útero.

De acuerdo con información del Mail, las contracciones se detuvieron y por eso la segunda bebé solo nació doce días más tarde.

“No podía creer que una de ellas hubiera nacido y la otra se queda adentro. Yo solo esperé y recé para que sobrevivieran”, dijo la mujer.

A Vicky le practicaron una cesárea luego de diagnosticarle una peligrosa infección que podría afectar a la bebé, así nació Paisley.

Durante cinco meses, las gemelas permanecieron en el hospital para que crecieran sin problemas. Hace pocos días les dieron salida. “Lo hicieron increíblemente bien”.