Mujer en EE. UU. se reúne con su hijo después de 35 años sin verlo

Amaya le dijo al periódico Leader Telegram, de Eau Claire, Wisconsin, que reconoció a su hijo de inmediato, a pesar de que ni siquiera había visto una fotografía de él en 34 años. "Lo supe de inmediato; tiene sus ojos (los del padre de David) y mi nariz", dijo la madre el martes después de volar de vuelta a Wisconsin con su hijo.

El padre de David Amaya se lo llevó a México cuando tenía 2 años, y fue criado ahí por sus abuelos. Kathy Amaya intentó encontrar a su hijo, pero no tuvo suerte y los funcionarios estadounidenses le dijeron que carecían de la jurisdicción para rastrear al pequeño al sur de la frontera, dijo.

"Yo estaba enojada con ellos y con su padre. Estaba enojada con todo el mundo", dijo Kathy. "Sé que (las leyes) son mejores estos días de lo que eran en ese entonces".

Mientras tanto, a David Amaya le dijeron que su madre lo había abandonado.

Un giro en el caso se produjo a principios de este mes, cuando David fue detenido en la frontera mientras intentaba ingresar a Estados Unidos. Agentes del Departamento de Seguridad Nacional en San Diego contactaron a Amaya e hicieron los arreglos para que se reuniera con su hijo.

"Es realmente abrumador", dijo Amaya.

Debido a que su hijo no habla bien inglés, los dos se han estado comunicando mediante un intérprete y un programa de traducción en el teléfono de Amaya.

Amaya dijo que a su hijo le habían contado poco acerca de ella. Planea quedarse con su madre en Wisconsin por lo menos hasta enero, para que puedan llegar a conocerse. David Amaya también se reunirá con otros tres hijos de su madre, dos hombres y una mujer.

"Espero que todos mis hijos lo acepten como yo lo hice", dijo.

Su hijo Sergio Amaya, de 30 años, se acercó a David en el aeropuerto de Eau Claire el martes y lo abrazó.

"He oído hablar de él, brevemente, mientras crecía", dijo Sergio Amaya. "Es una locura".

Kathy Amaya dijo que se siente muy agradecida de poder pasar su primer Día de Acción de Gracias con David desde 1979. Planea una cena y luego salir compras.

"Nunca ha tenido una cena de Acción de Gracias desde que tenía 2 años", dijo.