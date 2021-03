Mujer encaró a hombre que le estaba grabando las piernas en un bus

Un video que se hizo viral en redes sociales muestra cómo un hombre que se movilizaba en un bus en México grabó a una mujer que iba sentada en la silla del lado y que vestía minifalda. Ella se atrevió a encararlo.

Fue la propia víctima la que captó las imágenes del señalado acosador y decidió comenzar “a grabarlo". Dije 'a ver si este tipo baja la cámara', pero me siguió grabando", según declaró al diario mexicano El Universal.

Verónica Alejandra Aranda Zapata, fue víctima de acoso sexual, luego de que un pasajero le grabara las piernas, esto a plena luz del día, el pasado 8 de marzo en un municipio de Cancún, relató para EL UNIVERSAL



Video: Cortesía pic.twitter.com/DRcmrdybkI — El Universal Estados (@Univ_Estados) March 10, 2021

Ella comentó que había leído que a estos hombres "debías hacerlos sentir incómodos. Incomodarlos como nos incomodan a nosotras. Yo estaba muerta de miedo porque temía que me fuera a agredir".

Cuando ya se iba a bajar del bus decidió confrontar a su agresor.

“No crea que no lo vi que me está grabando. Muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas”.

El conductor del bus apoyó a la joven y le dijo al pasajero: “eso es una falta de respeto, amigo”.

El acusado ofreció disculpas.

La joven relató que tras bajarse del bus "grité de rabia, me puse a llorar y me retiré. Me di cuenta de que nos faltan protocolos, pues aquí en Cancún, lo que hizo ese señor, el típico 'arrimón', el manoseo, es una falta administrativa y es motivo de arresto por parte de la autoridad cívica municipal".

Lamenta no haberle pedido el nombre al sujeto o “que borrara el video. Puede seguir en su celular. Si hubiera un policía en ese momento yo ya tendría ese video y una denuncia”, dijo.