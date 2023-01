Mujer fingió su muerte por no pagar una deuda y hasta publicó fotos en redes sociales

Una mujer en Indonesia fingió su muerte con el objetivo de no pagar una deuda que tenía con otra persona e incluso publicó fotos en redes sociales de su ‘cadáver’ con la ayuda de su hija, que aseguró había perdido a su mamá en un trágico accidente.



A Liza Dewi Pramita le habían prestado cerca de 4,2 millones de rupias indonesias, es decir, casi 1.300.000 pesos colombianos; sin embargo, ella le pidió a su prestamista, Maya Gunawan, que le diera una prórroga para hacer el primer pago.

No obstante, cada vez faltaba menos para la fecha límite de pago, por lo que la mujer decidió fingir su muerte para no saldar la deuda, según información de Times Now.

El pasado 11 de diciembre, con la ayuda de su hija, publicó en Facebook la noticia de que supuestamente había muerto en un accidente de tránsito en un puente de Medan, Indonesia. Adjunto a la publicación, había una serie de fotografías de la mujer con algodón en sus fosas nasales y de personal médico empujando una camilla con lo que parece ser un cadáver.

En un principio, Gunawan sintió pena por la muerte, pero habló con la hija de la falsa difunta y supo donde, supuestamente, iba a ser enterrada, un lugar lejano donde vivían, por lo que la prestamista comenzó a sospechar e investigar qué estaba sucediendo.



En medio de su investigación, descubrió que la foto del grupo de médicos empujando la camilla era sacada de internet. Además, le preguntó a la Policía de Medan si se había presentado un accidente vehicular en los puentes de esa ciudad y la respuesta fue que no.

Por ende, Gunawan confrontó a la hija de la deudora y ella confesó toda la farsa, admitiendo que mintió por orden de su mamá. Ahora, no se sabe el paradero de la mujer, pues presuntamente está escondida.