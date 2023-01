Mujer fue atropellada y arrastrada en el capó de un carro a toda velocidad: "Creí que me moría"

En la ciudad de San Martín, Argentina , una mujer se salvó de morir luego de que un hombre con el que habría hecho un negocio decidiera llevarse a la fuerza un carro que había intercambiado por otro. La señora fue atropellada y arrastrada sobre el capó del vehículo.

Según medios locales, todo inició cuando la familia de la mujer le compró al hombre un Mercedes Benz, entregando como forma de pago otro carro, dos motos y dinero en efectivo.

Y aunque el negocio se había pactado de buena manera, cerca de las dos de la mañana, el hombre llegó a la casa de la mujer para reclamar su automóvil, alegando que el que le habían entregado como pago poseía un problema mecánico.

La mujer le respondió que podían deshacer el trato, pero que, por la hora, deberían hacerlo al día siguiente. A lo que el vendedor del Mercedes no estuvo de acuerdo y con unas llaves de repuesto, abrió el auto y se subió.

Por lo que la mujer, corrió a pararse delante del vehículo para evitar que el hombre se lo llevará. Sin embargo, al sujeto no le importó acelerar y llevarse a la señora por delante, quien se aferraba fuertemente mientras él conducía en zigzag para que ella se cayera al suelo.

En el video que circula por las redes se puede observar cómo la familia de la mujer atropellada corre detrás del vehículo, y finalmente logran que este pare, terminando así la terrible situación que puede poner al hombre tras las rejas durante mínimo cinco años.

En diálogo con Radio Regional , la mujer atropellada dijo lo siguiente: “Realmente creí que me moría, porque iba haciendo zigzag para que yo me cayera... En un momento vi que tenía un cuchillo con el cual me amenazaba".

Por ahora, se conoce que los dos involucrados pusieron sus respectivas denuncias y al hombre, según el fiscal Gustavo Jadul, que habló con el medio citado, "se le ha imputado el delito de robo agravado por el uso de arma, en este caso un cuchillo, en concurso con la retención de una llave... en grado de tentativa de homicidio".

Este caso de la mujer atropellada en San Martín se registró el pasado martes, 27 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo informado por medios argentinos.