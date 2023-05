Mujer fue encarcelada por pagar para matar a su amante, quien terminó la relación

Helen Hewlett, de 44 años, fue condenada a siete años y medio de prisión luego de realizar múltiples transacciones por un valor total superior a las 20.000 libras esterlinas en un sitio de asesinos a sueldo, en un esfuerzo por quitarle la vida a su amante, quien había decidido terminar su relación.



Los amantes se habían conocido mientras trabajaban en una fábrica de alimentos congelados en la localidad de Fakenham, en el condado de Norfolk, Inglaterra, pero luego de su primer encuentro íntimo al interior de un carro en el estacionamiento, el hombre se arrepintió y le pidió a Hewlett que se alejaran.

Tiempo después, la mujer ingresó en un sitio de la web oscura llamado ‘Mercado online de asesinos’ donde aseguró que “necesitaba a alguien muerto en Norfolk”. El objetivo era asesinar a Paul Belton, de 50 años, en un supuesto accidente que acabaría con su vida.

De acuerdo con la jueza encargada del caso, Katharine Moore, la condenada se obsesionó con Belton y después de que él la rechazó, ella comenzó a enviarle correos electrónicos en repetidas ocasiones, rogándole volver a verlo, con fotografías y videos adjuntos de su cuerpo desnudo, pero él se negó a reunirse otra vez.

Incluso cuando Paul Belton se cambió de trabajo a otra fábrica ubicada en la localidad de Kinnerton, Hewlett logró conseguir un puesto en el mismo lugar para seguir acechándolo. En este lugar, la mujer presentó quejas en contra de su examante a los nuevos jefes, acusándolo de acoso, homofobia y abuso, pero las afirmaciones fueron tomadas como “maliciosas”.

Según las investigaciones, Helen Hewlett, madre de cinco hijos, creó una cuenta de criptomonedas y se transfirió un total de 22.601 libras esterlinas a través de 35 transacciones, valiéndose de sus ahorros, un sobregiro y dos préstamos del Royal Bank of Scotland.

Momentos después se contactó con un usuario en la web oscura solicitando un servicio de asesinato para alguien en Norfolk y le envió el soporte de una transferencia por un valor de 20.547 libras esterlinas, la foto de Paul Belton, la dirección de su casa y la de su trabajo.

Poco después, la mujer fue detenida por los oficiales de policía que rastrearon sus pagos de Bitcoin y las búsquedas en su ordenador, en la que solía verificar las muertes en la localidad de Norfolk. Sin embargo, para su desgracia y fortuna de Belton, el sitio de la web de asesinos a sueldo resultó ser falso y la condenada terminó siendo estafada.

La juez Moore dijo en el tribunal que Hewlett tenía "una vena vengativa" y la clasificó como "una delincuente peligrosa" que había mostrado poco remordimiento.

“La señora Hewlett tomó todas las medidas posibles que podía tomar en términos de querer que un asesino a sueldo hiciera el trabajo. Hizo un depósito, negoció el precio e hizo más pagos. Incluso cuando potencialmente se desanimó por el precio, ignoró eso y transfirió más dinero. Creía que estaba tratando con un verdadero asesino a sueldo”, agregó el fiscal Marti Blair en el juicio.

Por su parte, la víctima, quien es padre de tres hijos, declaró sentirse perseguido y asustado: “Ahora estoy ansioso, sufro de ansiedad la mayoría de los días de mi vida, ya sea para ir y venir del trabajo, ir de compras o al fútbol. Me encuentro constantemente revisando mi camino de entrada y me preocupa si alguien que no reconozco se acerca a mi casa".

Helen Hewlett fue condenada a pasar siete años y medio en prisión, además de cinco años adicionales con libertad condicional después de pagar su periodo de custodia. Asimismo, se le entregó una orden de restricción para el futuro previsible que le impide acercarse a Belton o su familia en su casa o trabajo.