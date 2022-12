Mujer habría perdido la visión periférica por utilizar cremas para blanquear la piel

Una mujer sufrió un particular accidente en el que perdió la visión periférica después de aplicarse cremas blanqueadoras de la piel durante varios meses. Ocurrió en Minnesota, Estados Unidos.

De acuerdo con información de CNN, las cremas tenían cantidades elevadas de mercurio, lo que le habría provocado una intoxicación que también puso en riegos a toda su familia.

Ella además sufrió problemas como insomnio, fatiga y debilidad muscular.

Este elemento químico es imperceptible para el ser humano, así que se esparció por todo los espacios de la casa, incluyendo las habitaciones de sus hijos.

"Nadie quiere intencionadamente hacerse daño a sí mismo o a los miembros de su familia. Pero (el mercurio) está ahí fuera y no se puede ver, no se puede oler. No hay forma de saber si está en las cremas o no, porque no está en las etiquetas", indicó la doctora Erin Batdorff.

Funcionarios de la Agencia de Control de la Contaminación de Minnesota y la doctora Batdoff hicieron dos visitas a la vivienda. En la primera, la mujer mostró las cremas de belleza que provenían del extranjero, pero indicó que ya no las utilizaba.

Los productos fueron analizados en un laboratorio y se determinó que las cremas tenían una elevada cantidad de mercurio, superando los límites establecidos.



Los resultados también fueron validados por unos exámenes de orina de la mujer.

Durante la segunda visita se pudo comprobar que otros productos comprados en un mercado local también tenían registros elevados del químico peligroso.

"No recuperará la visión, así que ser una mujer joven que ahora tiene pérdida de visión es realmente aterrador y bastante preocupante", agregó la doctora Batdorff.