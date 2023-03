Condenan a mujer por torturar y comerse un hámster que tenía como mascota

Después de ser identificada en unos videos que circularon en redes sociales, Emma Parker fue condenada por un juez del Lincoln Crown Court a 12 meses a prisión por el cargo de causar sufrimiento innecesario a un animal protegido, que resultó ser un hámster que tenía como mascota.



En temas relacionados: Desalmados incendiaron refugio de gatos en Santa Marta: 50 murieron por las llamas

En los videos se muestra a la mujer apuñalando en repetidas ocasiones a su hámster, Mr. Nibbles, con un cuchillo. Así mismo, se observa como sostiene una botella de agua y engulle las mitades disecadas del fallecido animal. Durante la secuencia de video puede escucharse a una persona mencionar entre risas que “es una enferma”, mientras el roedor chilla e intenta escapar.

Parker, de 39 años, fue catalogada como adicta a las drogas de clase A, las cuales suelen ser clasificadas como más peligrosas. En esta categoría se encuentran sustancias como la heroína, la cocaína, la metadona, el LSD y el éxtasis.

Los vídeos de Parker torturando al hámster llegaron a manos de las autoridades, quienes iniciaron una investigación con entidades como la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Durante el interrogatorio, afirmó que estaba ayudando al hámster a morir tras haber sido mordido por uno de sus perros. Sin embargo, su versión de los hechos fue descartada y con base en el material probatorio se le condenó a un año de prisión y una prohibición para tener animales durante 15 años.

Publicidad

El juez James House, encargado del caso, declaró que era “abominable que se haya infligido violencia a un animal indefenso”.

La BBC conoció que un veterinario que participo del juicio declaró no haber oído ese nivel de sonidos de dolor de parte de un animal en sus 27 años de carrera, añadiendo que lo más probable es que el hámster tuviera, además de daños físicos, también psicológicos, ya que es un animal de presa que puede sentir miedo.

A raíz del hecho, fuentes cercanas han expuesto que el hogar de la sentenciada ha sido objeto de actos vandálicos y que habían introducido excremento de perro en su buzón. El diario Daily Mail UK expuso que Parker había sido objeto de órdenes comunitarias tanto en 2021 como en 2022 por delitos de hurto en tiendas.

Publicidad

La mujer, que es madre de un menor, se negó a nombrar a las personas que grabaron las imágenes, argumentando que "no son buena gente".

Después de la decisión judicial que puso a Parker tras las rejas, Andy Bostock, inspector de RSPCA, declaró que desde la organización compartían “la repulsión del público por este horrible incidente" y que les "gustaría agradecer a la Policía por su apoyo en esta investigación”, enfatizando en que “este tipo de crueldad no tiene cabida en la sociedad actual y fue un ataque cruel y despiadado a un animal indefenso”.