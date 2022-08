Mujer le cortó los genitales a su novio luego de que tratara de abusar de su hija

En Lakhimpur, una ciudad de India , una mujer le cortó los genitales a su novio luego de que este tratara de abusar de su hija, una menor de 14 años. Se conoció que el estado de salud del hombre es grave.

Conforme a información revelada por The Times of India , la mujer estaba trabajando en la granja cuando su novio trató de abusar de la menor. En ese momento, ella ingresa a la vivienda y se encuentra con el intento de violación.

"Estaba trabajando en la granja cuando ocurrió el incidente, afortunadamente regresé justo a tiempo y lo atrapé con las manos en la masa”, aseguró la mujer.

Además, manifestó que el hombre intentó agredirla: “Incluso me atacó mientras la intentaba salvar. Así que traje el cuchillo de la cocina y le corté sus partes íntimas”.

Aunque todavía se desconoce si enfrentará cargos, según The Times of India, la mujer dijo finalmente que no se arrepiente de lo que hizo.