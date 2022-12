Mujer multada por conducir con gafas de Google se declara inocente

Cecilia Abadie, de California, se declaró inocente el martes de lo que se cree es la primera citación de tránsito que alega que una persona conducía mientras usaba las gafas con conexión a internet de Google.

Las Google Glass todavía no están disponibles para el público en general, pero la acusada fue una de los cerca de 10.000 "exploradores" que recibieron el dispositivo a principios de este año como parte de una prueba.

Su caso toca varios temas de candente actualidad, entre ellos conducir distraído, la tecnología incorporada a las prendas de vestir que algún día se convertirá en una corriente general, y cómo las leyes a menudo retrasan la evolución tecnológica.

Abadie fue detenida en octubre por sospecha de conducir a casi 130 kilómetros (80 millas) por hora en una zona con límite de 105 kph (65 mph) de una autopista de San Diego.

Cuando un oficial de la Patrulla de Caminos de California se dio cuenta que estaba usando las Google Glass emitió una citación que normalmente se reserva para los conductores que pudieran estar distraídos por un video o una pantalla de televisión en su vehículo.

Abadie se declaró inocente de los dos cargos en la corte de tránsito de San Diego.

Su abogado William Concidine dijo que ella va a testificar en un juicio programado para enero que las gafas no estaban encendidas cuando estaba manejando, pero se activaron cuando alzó la vista hacia el oficial.

También dijo que el reglamento que se indica en la citación se aplica a las pantallas de video en los vehículos y no es relevante para la tecnología móvil, como las Google Glass.

Los legisladores en al menos tres estados de Estados Unidos -Delaware, Nueva Jersey y Virginia Occidental- han presentado proyectos de ley que prohibirían expresamente conducir con las gafas de Google.

Chris Dale, un portavoz del gigante de la tecnología, dijo que no tenía conocimiento de ningún otro tipo de infracción o multa emitidas por conducir con las Google Glass.

En su página web, Google dice esto sobre el uso del dispositivo al manejar: "Lea y cumpla con la ley. Por encima de todo, incluso cuando usted está cumpliendo la ley, no se haga daño ni a los demás al no prestar atención a la carretera".

Los Ángeles, EE. UU.