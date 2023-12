Mujer murió tras cirugía estética que fue practicada por su esposo

"

La familia de Hillary exige respuestas:

“Si fue un error, fue un error, pero eso no me devolverá a mi hija. ¿Sabes? No quiero dinero, no quiero nada. Lo único que quiero es una respuesta porque creo que se la debemos a mi hija”, dijo Maty Ellington, padre de la mujer.

Noticias Caracol - IG: @hillarybrown.rps