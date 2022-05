Mujer pasó 36 años disfrazada de hombre para poder criar a su hija “de una manera segura”

Una mujer de 57 años pasó 36 de ellos disfrazada de hombre porque para ella era la única manera de poder criar a su hija de una manera segura en medio de la sociedad patriarcal de su aldea en India.

Podría ser de su interés: Pareja en India demandó a su único hijo y esposa por no darles un nieto tras 6 años de matrimonio

“Perdí a mi esposo Siva solo 15 días después del matrimonio. Yo tenía sólo 20 años cuando di a luz a Shanmugasundari. Decidí no volver a casarme, pero criar a una niña sola resultó ser difícil. Trabajé en obras de construcción, hoteles y salones de té, pero sufrí acoso en todos estos lugares”, declaró S Petchiammal para el medio local The New Indian Express.

Publicidad

Tras las burlas sexuales y dificultades por ser madre soltera, cabeza de familia, ella decidió ir a un templo para cambiar su apariencia y forma de vestir. Se cambió el nombre a Muthu y ahora era un 'hombre'.

“Nos asentamos en Kattunayakkanpatti hace más de 20 años. Solo mis parientes cercanos en casa y mi hija sabían que yo era una mujer”, añadió.

Indicó que su hija ya esta casada, pero expresó que no está preparada para volver a ser mujer, pues siendo hombre le garantiza una vida más segura. “Seguiré siendo Muthu hasta que muera”, manifestó.