Mujer pide ayuda al quedarse encerrada en su casa y lo que hallaron las autoridades fue espeluznante

Policías tuvieron que pedir a los bomberos que abrieran la puerta blindada. Ninguno imaginó lo que le esperaba.

Una anciana convivió dos semanas con el cadáver de su esposo en descomposición hasta que finalmente autoridades lo encontraron en el apartamento en el que vivían en la costa de Montevideo, informó el sábado la televisión uruguaya.

Según el Canal 10 local, la policía atendió un llamado de emergencia de vecinos en un apartamento del barrio costero de Pocitos, en donde una anciana reclamaba desde una ventana con rejas ayuda para poder salir, alegando que no tenía llaves y su marido no se encontraba.

Los policías constataron un olor putrefacto y como no pudieron ingresar llamaron a los bomberos para abrir la puerta blindada. Una vez dentro vieron a la mujer y a su lado el cadáver de su esposo en avanzado estado de descomposición. Los vecinos aseguraron que no le veían desde hacía al menos ocho días.

Según indicaron responsables policiales, el hombre llevaría muerto unas dos semanas y la anciana padecía de demencia senil y alzheimer.