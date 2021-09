Mujer presume en redes que le cobra una millonada a su ex para que pueda hablar con ella

Una joven presume en las redes sociales que le cobra 200 libras esterlinas, más de un millón de pesos, a su ex para que pueda seguir hablando con ella. La mujer asegura que terminó su relación pues descubrió que su expareja utilizaba Tinder, una aplicación de citas.

Según reveló la joven, su exnovio estaba enviando mensajes a otras mujeres mientras ambos compartían la habitación de un hotel.

Al enterarse de la situación y sin titubear terminó la relación, que duró más de 2 años.

Según su relato, el hombre reaccionó de manera fuerte y le rogó que no terminara la relación. Ella grabó esa reacción y la subió a las redes sociales. Las imágenes han sido vistas por más de 4 millones de personas.

"Cuando le dije que habíamos terminado comenzó a enloquecer y por eso comencé a grabarlo. Estaba histérico y decía locuras. No siento simpatía por él en ese video. Solo me sentía enojada. Estaba tratando de manipularme. Lo grabé para poder mostrarles a todos lo que ha hecho y que no es el tipo perfecto que todos creen que es”, aseguró, según The Sun , la joven.

Al conocer que estaba enviando mensajes a otras mujeres a través de Tinder, ella lo bloqueó de todas las redes sociales. No obstante, decidió cobrarle 200 libras, más de un millón de pesos, a la semana para que él le pueda seguir pidiendo perdón.

"Cuando vi todos los mensajes que había estado enviando a chicas durante mi cumpleaños lo bloqueé de todo. Al día siguiente me compró flores baratas, chocolate y un peluche que ya tenía, pero no funcionó. Me llamó desde el teléfono de su hermano y me dijo 'te daré todo mi dinero', así que le dije que me enviara 200 libras y así lo hizo”, narró.

Asegura que además del dinero, también le compra alimentos: "Ahora me paga esa cantidad por semana solo para mantenerme en contacto con él. Al principio solo le permitía hablar conmigo a través de CashApp, pero luego me ofreció comenzar a comprarme comida".

La joven indicó que no cuenta con un ingreso fijo y que necesita el dinero, más ahora que se mudó de la casa de sus papás. Muchos la cuestionan.

"No tengo una buena fuente de ingresos en este momento, así que honestamente lo estoy usando para comprarme comida. Hace un par de días me llevó al centro comercial y gastó otras 300 libras. Voy a continuar con esto hasta que tenga un ingreso estable. Por ejemplo, si consigo un trabajo o puedo ser una influenciadora en TikTok, es ahí cuando cortaré todos los lazos ", expresó.

Algunos internautas han aplaudido la actitud de la joven, que muestra “no tener emociones”, otros la critican fuertemente por “aprovecharse” del hombre.