Mujer que había pedido la eutanasia en España se quitó la vida en un hotel

En un hotel de Madrid se suicidó la mujer que había solicitado la eutanasia debido a una enfermedad que padecía desde los 14 años y a la que recientemente se sumó un cáncer de vejiga invasivo y de alto grado, según informó El País de España.

La mujer, que presentaba una patología crónica osteomuscular incurable y agravada por su intolerancia a los opioides, recurrió a una sustancia que guardaba en un cajón de su residencia para acabar con su vida, de acuerdo con el diario español.

“El pasado domingo, día 19, esta mujer abrió aquel cajón, reservó una habitación en un hotel de Madrid y se quitó la vida”, informó el medio de comunicación este jueves, 23 de septiembre de 2021.

El 3 de septiembre, la mujer le reveló a ese medio las trabas a las que se enfrentó para acceder a al derecho de morir dignamente en concordancia con lo establecido en una nueva ley en España, que entró en vigencia el pasado 25 de junio.

“Solo unos días después, el 7 de julio, acudió a la consulta de su médica de referencia en el hospital Gómez Ulla de Madrid y le pidió que la ayudara a morir. La doctora le dijo en principio que sí, pero 48 horas después la llamó para comunicarle que se había declarado objetora de conciencia”, señaló el diario.

Según El País, un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguró que la mujer que solicitó la eutanasia “fue valorada por otro médico del hospital, quien consideró que no cumplía los criterios”.

No obstante, durante la entrevista con ese diario, la mujer que pidió la eutanasia “se quejó repetidamente de la falta de respuesta” del hospital.

“Es violento pensar: ‘Me estoy suicidando’. Yo no quiero eso. No quiero suicidarme. Solo quiero que me ayuden a dejar de sufrir. Nada más. Para mí es inconcebible que haya una ley y que no se pueda aplicar”, le dijo la mujer al medio de comunicación.

Este jueves, de acuerdo con lo reportado por El País , otro doctor que había elaborado un extenso informe en el que constataba que la mujer cumplía todos los requisitos para acceder a la eutanasia confirmó que “jamás fue evaluada por un segundo médico”.

“A lo mejor aguanto hasta octubre o a lo mejor no...”, dijo la mujer el 3 de septiembre en su diálogo con el medio de comunicación español y que murió sin haber logrado acceder a ese derecho que imploraba.