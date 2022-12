Mujer que nació en el siglo XIX en EE. UU. cumple 115 años

Talley, quien nació el 23 de mayo de 1899, fue a pescar el año pasado y aún pasea por su cuenta con ayuda de una caminadora.

La residente de Inkster, Michigan, planea celebrar el domingo con su familia y amigos en una iglesia local.

El viernes, Talley planeaba visitar al médico para una revisión. Aunque ella dice no sentirse enferma, ocasionalmente le duelen las rodillas, su mano derecha tiembla, le cuesta trabajo oír y su memoria va y viene.

Su respuesta a por qué ha vivido tanto tiempo no ha cambiado con los años.

"Todo está en las buenas manos del Señor", dijo Talley a Detroit Free Press (http://on.freep.com/1r0fdRL ). "No hay nada que yo pueda hacer al respecto".

El grupo de investigación gerontológica que lleva el registro de las personas, que más años han vivido, verificó la edad de Talley utilizando datos de censo. La japonesa Misao Okawa, de 116 años, encabeza la lista.

Talley, cuyo esposo murió en 1988, es cuidada por una hija de 76 años que vive con ella.

Cinco generaciones de la familia viven en el área, incluido un tataranieto.