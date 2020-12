Mujer que olvidó a su marido tras sufrir un accidente cerebral volverá a casarse con él

Hace tres años, Laura Faganello sufrió una grave lesión cerebral después de que un poste le cayera en la cabeza mientras estaba trabajando. El desafortunado accidente le dejó una profunda pérdida de memoria.

La mujer de 23 años no pudo recordar a su marido, Brayden, ni tampoco su boda, que había sido nueve meses antes del hecho.

"Me sentí muy atrapada. Sentí que me habían quitado la elección", confesó Laura para el medio canadiense CTV news. “Despertar en mi cama y no tenía idea de quién era, fue un recuerdo inquietante”, agregó.

Brayden también fue víctima de la circunstancia, quien se sentía como un extraño para su propia esposa.

"Fue desgarrador, pasar de reír y disfrutar un buen rato juntos, a que no tuviera idea de quién soy y se asustara cuando le decía 'que tengas un buen día, te amo'” dijo Brayden para CTV news.

Pero como si se tratara de la reconocida comedia romántica protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore, 'Como si fuera la primera vez', Brayden no se rindió y continuó sus esfuerzos para recordarle a Laura quien era él para ella.

En este caso, la realidad superó a la ficción y esta historia tuvo un final feliz.

La pareja se conoció como amigos de correspondencia y durante dos años después de la lesión de Laura vivieron básicamente como compañeros de cuarto en la misma casa.

Brayden le escribía a Laura notas de amor. Su dedicación, paciencia y amabilidad tendrían sus frutos.

“Fui donde Brayden y le dije que no podía estar en un matrimonio que no recuerdo, pero quiero recordarte. Así que le pedí una cita y en la tercera salida ya estábamos coqueteando”, confesó Laura.

En el 2019, Brayden le propuso matrimonio a Laura por segunda vez, y ella dijo que sí. “Ambos sabíamos que deberíamos casarnos”, aseguró el novio.

Si todo va según lo planeado, la pareja se casará por segunda vez el próximo verano.