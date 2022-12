Mujer recibe diploma de secundaria a sus 99 años

Sonriente lució Crabtree, de Cedar Falls, al recibir el diploma honorífico por el tiempo que estudió en la Escuela Secundaria Waterloo East, a pesar de que aún le faltaba una materia por terminar.

"Me siento mucho más inteligente", dijo sarcásticamente Crabtree, quien inició su educación en una escuela de una sola aula de clases en el noreste de Iowa, abandonó la secundaria en 1932 debido a un accidente de natación y clavados que la obligó a perderse varios días de clase. Además tuvo que cuidar a su abuela enferma.

"Estaba en el último año, pero me faltaba una materia, así que hubiera tenido que regresar al siguiente otoño", dijo al Waterloo-Cedar Falls Courier.

Eso hubiera interferido con sus planes de casarse con su primer esposo. En 1957, la pareja compró la floristería donde Crabtree trabajó después de que sus dos hijos comenzaron a ir a la escuela. Pero su esposo falleció de un ataque cardíaco dos meses después de iniciar su negocio.

Crabtree manejó Flowers by Audrey durante 28 años. Se casó dos veces más y sobrevivió a ambos cónyuges. Su actual familia incluye cinco nietos y cuatro bisnietos.