Mujer recibió su diploma universitario mientras estaba en trabajo de parto: “Nada va a detenerme”

Kelsey Hudie, una estudiante del Henry Ford College en Michigan, Estados Unidos, estaba determinada a recibir su título universitario a toda costa, incluso si tenía que dar a luz en el escenario. Iniciando su trabajo de parto, la mujer de 27 años asistió a la ceremonia de graduación para recibir su diploma, e inmediatamente se fue al hospital.



Hudie siempre soñó con ser docente y admite no haber querido hacer otra cosa con su vida. En medio de su proceso formativo quedó embarazada de su primera hija, pero esto no la detuvo para seguir con su educación, aunque el camino no fue fácil.

La mujer comentó a ABC7 que mientras estudiaba, también trabajaba a tiempo completo en una primaria y durante su último semestre, que coincidió con la etapa final de su embarazo, se matriculó en cursos en línea para evitar los largos desplazamientos.

Aunque su fecha de parto estaba para el 26 de mayo, el sábado 6 de mayo, con 38 semanas de embarazo, comenzó a dilatar. Ese día era su ceremonia de graduación, por lo cual sus conocidos y profesores movieron sus influencias para que la futura nueva madre pudiera asistir a ella.

Intentaron hacer que todo fuera rápido para que la mujer no tuviera que esperar mucho, sin embargo, Russell Kavalhuna, presidente del Henry Ford, dio un pequeño discurso antes de entregarle su diploma, en el cual exaltaba su valentía y determinación.

“Cuando traemos gente al Henry Ford College, tienen agallas. Tienen perseverancia (...) Hay pocas cosas más importantes que este título universitario, y eso es lo que ella tiene que conseguir", expresó Kavalhuna momentos antes de entregar el título técnico en artes a Kelsey.

Al verla recibir el diploma, sus docentes y compañeros se levantaron a aplaudir y vitorear con emoción por su nuevo logro.

"El público enloqueció, creo que eso me hizo sonreír", comentó a ABC7, confesando que "cuando cruzaba el escenario con ella en el vientre, no me daba cuenta de que sería una gran inspiración para los demás".

Después de esto, la mujer ingresó al hospital, donde finalmente el 9 de mayo dio la bienvenida a su primogénita, Nylah. La nueva madre planea continuar su camino académico estudiando una licenciatura en la Eastern Michigan University.

"No te rindas, eso es lo más importante. No te rindas. Si tienes un objetivo, cúmplelo", expresó a medios locales, diciéndole a las futuras madres que si alguien más está pasando por una situación similar, no se rindan.