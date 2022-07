Mujer recogió un dólar del suelo y terminó en el hospital: ¿la drogaron?

En Tennessee, Estados Unidos , Renne Parsons terminó en urgencias después de que recogió un dólar que se encontró en el piso. La mujer y su familia viajaban por carretera y se detuvieron en un restaurante porque necesitaban un baño, fue allí donde halló el billete y se inclinó para tomarlo.

La mujer contó en su cuenta de Facebook que sintió un ardor en los hombros que poco a poco se extendió por todo su cuerpo. Finalmente, perdió el conocimiento.

"Mi cuerpo se adormeció completamente, apenas podía hablar y respirar. Yo estaba luchando para mantenerme despierta mientras Justin (su esposo) me gritaba que me mantuviera despierta (...) Me desmayé antes de llegar al hospital", dijo Renne.

Su esposo condujo a toda velocidad para llegar al centro médico más cercano. Por fortuna, lograron auxiliarla. "El oficial de Policía que vino a tomar nuestro informe nos dijo que era una de dos cosas: el billete de dólar se cayó accidentalmente y se había usado para cortar y almacenar drogas o se dejó deliberadamente con drogas. De cualquier manera, esto es absolutamente real y triste", agregó la víctima.

Renne concluyó dándole un consejo a sus amigos de Facebook: "No importa si es un billete de $20 dólares o un billete de $100, ¡no lo toques!".