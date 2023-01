Mujer ríe mientras mata a un gato en una lavadora y sube el video a Instagram

El aberrante caso generó gran indignación en redes sociales. La responsable solo pagaría un año y medio de cárcel.

El caso se registró en el municipio de Mengíbar en la provincia española de Jaén. La identidad de la perpetradora ha sido protegida por las autoridades de ese país, que temen que sea objeto de represalias.

Las espeluznantes imágenes se hicieron virales y muestran la forma en que la mujer tortura al felino, al que somete no a uno sino dos ciclos de centrifugado. Al terminar el primero, en medio de carcajadas, la indolente agrega más jabón y vuelve a encender el electrodoméstico.

En medio del suplicio, el minino maúlla con insistencia hasta que pierde la vida.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por el partido animalista Pacma de España, que sostiene que no se trató de un caso aislado y que la mujer tiene un largo historial de hechos similares.

"Tras indagar en este desagradable suceso, hemos averiguado que por desgracia se ha cometido más atrocidades espeluznantes, no siendo este caso su única barbarie. Hemos obtenido pruebas del entorno cercano de la autora de tales barbaridades, por ejemplo videos grabados, de animales en circunstancias parecidas donde supuestamente acaba con la muerte del inocente animal", indicó Pacma.

En España, el maltrato animal está penalizado y la autora se expone a una pena de 12 a 18 meses de prisión.



Estas son las imágenes de la atroz tortura (Precaución, imágenes fuertes):



Centrifuga a su gato en la lavadora y lo comparte en Instagram ¡Acaba con la impunidad de los maltratadores de animales! ¡Firma! https://t.co/2lpkyb8EuW pic.twitter.com/Cmq67MUmFF — PACMA (@PartidoPACMA) 14 de marzo de 2018

