Mujer rifa su vestido de novia luego de que su prometido la dejara al ser diagnosticada con cáncer

Lucero Itzamara Vega, o como ella se identifica en redes sociales, Dul Vega, no ha pasado por los mejores momentos después de que fue diagnosticada con cáncer y cuando decidió contárselo a su prometido, este la dejó a pocos días de la boda. Por esa razón, ella decidió rifar su vestido de novia para poder pagar su tratamiento.

“Me iba a casar y desafortunadamente ya no se dio, me tocó vivir este proceso sola, motivo por el cual estoy rifando mi vestido de novia”, declaró Dul para el medio mexicano Rotativo.

Todo empezó cuando ella decidió ir al médico antes de casarse; sin embargo, le detectaron cáncer de mama etapa IIB y cuando le contó a su expareja, él decidió abandonarla en medio de todo este difícil momento.

No obstante, ella no es la única de su familia que tiene cáncer, pues a su padre también le diagnosticaron cáncer en la piel, por lo que ella no se dejó hundir ante la adversidad y decidió hacer dos rifas para pagar su tratamiento y el de su papá.

“Mi papá fue diagnosticado en este año y estamos en espera de su cirugía, por lo cual nos estamos preparando económicamente, no tenemos mucho dinero, ya que mi papá es mecánico y prácticamente vivimos al día”, manifestó esta mujer.

Dul Vega, de 24 años, decidió rifar su vestido de novia y también su carro, puesto que sus "gastos médicos han sido muy elevados", y también vende pies de queso.

Ella reveló, además, que estaba buscando trabajo y dijo que le fue muy bien siendo mesera durante la temporada navideña.

Pese a las duras circunstancias, las buenas noticias comenzaron a llegar la vida de Dul, ya que hace unos días dio a conocer que pudo terminar sus quimioterapias y decidió celebrarlo dándole comida a gente en situación de calle en Querétaro, México, donde vive.