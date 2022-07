Mujer terminó con el rostro desfigurado tras someterse a cirugía estética con un odontólogo

Una joven en Brasil terminó con el rostro desfigurado después de someterse a una cirugía estética con un odontólogo. La mujer se hizo una alectomía, pues quería mejorar el aspecto de su nariz.

Elielma Carvalho Braga, de 37 años, mencionó que tras una larga búsqueda de doctores dio con este odontólogo, quien aseguraba ser un cirujano plástico. Al parecer, en el sitio web en que halló a este supuesto médico decía que ya había realizado varios procedimientos de ese tipo.

Aunque la cirugía se hizo en 2020, la mujer recientemente decidió hacer público el grave incidente.

Solamente después de la cirugía Elielma se dio cuenta de que algo andaba mal. Luego de sentir varios dolores se acercó nuevamente al odontólogo y este la transfirió a un centro de urgencias. Lamentablemente, la mujer quedó con el rostro deformado.

“Mi cara comenzó a arder. Al día siguiente estaba lleno de ampollas, como si fuera una quemadura. Es tanto el dolor que hasta tengo un trauma. En la cirugía de reparación tuve que dilatarme la nariz. No había anestesia y yo gritaba de dolor”, dijo la joven en el diario local G1 .

Elielma decidió investigar y se dio cuenta de que este supuesto cirujano no tenía ningún título de medicina sino de odontología, por lo que decidió demandarlo por "daños morales, materiales estéticos".

El abogado defensor del odontólogo señaló al medio citado que no hubo imprudencia por parte del hombre durante la cirugía, por el contrario, afirmó que hubo negligencia de Elielma tras el procedimiento estético.

"Yo era muy sensible a su problema. Pagué los medicamentos y los tratamientos posteriores con otros colegas. Nunca la he dejado desamparada económicamente y he seguido de cerca su tratamiento post-mortem. Lamentablemente, los profesionales del área estamos sujetos a complicaciones que no son nuestra voluntad", comentó para G1 Igor Leonardo, quien hizo la cirugía.

Hasta el momento, se desconoce cómo terminó la situación entre esta mujer y el supuesto cirujano. Solo se sabe que Elielma se tuvo que someter a 14 intervenciones para reparar los daños en su cara.