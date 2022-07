Mujer trans fue humillada por policías: le cortaron el pelo y la hicieron vestir como hombre

Un indignante y humillante caso de discriminación involucra a policías de San Juan Colorado, en Oaxaca, México. Denuncian que se trató de una detención arbitraria de una mujer trans que, además, fue maltratada.

De acuerdo con el reporte, a Lizeth la detuvieron, la rasuraron e hicieron que se vistiera de hombre. Como si esto fuera poco, durante 5 días la obligaron a trabajar en una la carretera rellenando baches.

“Me pusieron a trabajar, me insultaban, me gritaban, me hacían llorar”, comentó la joven de 24 años.

La licenciada Humberta Marcelo, excandidata a la presidencia del municipio de San Pedro Jicayan y activista de la comunidad LGBTIQ+, afirmó que Lizeth ha sido objeto de discriminación.

“Aquí lo que se tiene que hacer es alzar la voz y no deja impune estas cosas que están pasando", enfatizó la licenciada en entrevista a un medio local.

Mientras la Fiscalía inició la investigación, Lizeth pide que la dejen en paz, pues asegura que es la segunda vez que la detienen sin justificación.