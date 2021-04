Mujer trans quiere ser monja y denuncia que la Iglesia católica se lo impide

Una mujer trans en Holanda ha manifestado querer ser monja, situación que la Iglesia católica le ha impedido. Eefje Spreuters empezó la transición desde hace unos años, cuando sentía que estaba en el cuerpo equivocado.

Pero este cambio se dio no solo física, sino espiritualmente. Esa búsqueda la llevó a encontrar su “misión de vida” avocada hacia la religión y está dispuesta, de ser necesario, a ir al Vaticano para hablar en persona con el papa Francisco .

“Siempre me he sentido mujer y me criaron muy religiosamente, especialmente por mi madre. He querido ir al monasterio toda mi vida. Como hombre tuve una vida difícil, ahora quiero la paz”, reveló a Radio 2 Antwerpen.

Rik Torkf es su abogado. Explicó que Eefje Spreuters podría unirse a la iglesia, siempre y cuando asuma el sexo asignado al momento de su nacimiento. Así las cosas, su vinculación sería como asistente parroquial o capellán, pero no como monja.

Eefje Spreuters tiene 46 años, pero hasta hace 15 meses decidió vivir su vida abiertamente como una mujer.