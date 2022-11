Mujer tuvo un “muy triste y asqueroso” momento al encontrar la aguja de una jeringa en su comida

Una usuaria en Twitter hizo una denuncia después de tener una “asquerosa” experiencia cuando pidió un domicilio a un sitio de comida mexicana, pues en su encontró una aguja de jeringa.

“¡Oh sorpresa! Los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa!”, trinó la usuaria.

La mujer, identificada como Claudia Medellín, lamentó el hecho porque manifestó que le gustaba mucho el restaurante, ubicado en México D.F., y pedía una vez a la semana, “pero se acabó 💔 la comida con agujas no se antoja 💉🤢”.

“Era de nuestros favoritos, mi hijo ama la pechuga empanizada, pero un empleado malacopa arruinó nuestro amor; la capitana respondió bien”, agregó Claudia.

Claudia hizo una actualización del caso sobre el estado de su reclamo e indicó que pasará a “corporativo”, por lo que se abrió una investigación por este hecho.

"La capitana me dijo que en el restaurante no se usan esos materiales, que es atroz y va a pasar el caso a corporativo. Van a investigar para que no suceda de nuevo", agregó.

Les traigo chisme fresco y desagradable: hoy pedimos comida del @Rest_ElBajio y ¡oh sorpresa! los frijoles venían acompañados de ¡una aguja de jeringa! 😩🤢😵‍💫🤬 💉🥘 pic.twitter.com/wdQPV1M5yw — ✧claudia medellín✧ (@ClauMedellin) November 11, 2022