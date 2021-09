Mujer vivió 6 meses con una pinza de 20 centímetros en el vientre luego de dar a luz

Lesly Cagua vivió 6 meses con una pinza de 20 centímetros en el vientre después de dar a luz a su hijo, que nació por cesárea. La joven, internada en el hospital donde cometieron el error, ahora contrajo una bacteria en el centro clínico que le desencadenó una neumonía.

La mujer, de solo 20 años, tuvo a su bebé el 14 de marzo de 2021 en el hospital Delfina Torres del cantón Esmeraldas, en Ecuador.

Empezó a sentir dolores y creyó que eran síntomas normales del posparto. Sin embargo, tras hacerle una radiografía descubrieron que vivió 6 meses con una pinza de 20 centímetros en el vientre.

Además del malestar constante que sufría por el objeto metálico, tuvo que enfrentar algo peor, la muerte de su bebé a los 22 días de haber nacido.

“Es un dolor que ningún otro hijo va a reemplazar. Muchas veces, de todos los problemas que yo tengo, a veces ni quiero tener más hijos porque no sé si me pasaría eso o no”, dijo la joven Lesly a Ecuavisa.

Tras descubrir que la mujer vivió 6 meses con una pinza de 20 centímetros en el vientre, fue internada de inmediato en el hospital para extraerle la pieza.

“Lo único que quiero es que todas las personas que me hicieron esta negligencia médica paguen por los daños y perjuicios que me han hecho a mí y a mi familia que me formé, que ya no es mi familia, porque mi hijo ya no está”, pidió la joven.

Francisco Casco, director del Delfina Torres, ofreció disculpas por el error médico que está bajo investigación.

“No se planean cirugías con este tipo de equivocaciones”, afirmó.

Entretanto, la madre de la joven que vivió 6 meses con una pinza de 20 centímetros en el vientre, Zoila Cagua, afirmó que su hija ahora “está padeciendo de una neumonía de una bacteria que se infectó aquí mismo”.

La familia no cuenta con el dinero para pagar los medicamentos que requiere la joven para su recuperación.