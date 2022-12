Mujer vivió con el cadáver de su mamá momificado por más de 30 años

En la macabra escena hallaron símbolos religiosos. Además, estaba rodeada de basura y otros residuos acumulados.

En deplorable estado las autoridades de Ucrania hallaron a una mujer de 77 años, cuyas piernas estaban entumecidas. Ella estaba en el suelo y con evidente necesidad de ser asistida por médicos.

La mujer vivía sola y sus vecinos intentaban ayudarla, pero nunca habría la puerta ni tenía contacto con nadie. Aparte del desorden y la basura acumulada, no tenía servicio de agua, gas o electricidad en el apartamento, precisa Daily Mail .

Las autoridades siguieron analizando el entorno en el que vivía cuando hicieron el macabro hallazgo.

Sobre una cama y rodeada de estampas e imágenes religiosas reposaba un cuerpo momificado con un vestido blanco, la cabeza cubierta y zapatos azules.

Ukrainian woman lived with her mummified mother for 30 YEARS Autoridades determinaron que este cadáver momificado llevaba allí 30 años, aunque no se conoce la forma en que esta mujer llegó a ese estado.

Mientras se desarrolla una investigación criminal, la hija que guardó el cadáver de su mamá recibe asistencia médica en un hospital.