Mujeres se desnudaron para protestar contra Silvio Berlusconi

Berlusconi votó este domingo en la ciudad de Milán en la primera de las dos jornadas de elecciones generales que celebra Italia, en las que el empresario aspira a ser el próximo titular de economía.

En medio de la mayor expectación mediática, "il Cavaliere" fue recibido al llegar al colegio Dante Alighieri de Milán por tres chicas, de nacionalidad extranjera, con el pecho descubierto pertenecientes al movimiento de protesta ucraniano Femen que gritaban "basta Berlusconi, basta Berlusconi".

Los policías consiguieron aplacarlas y alejarlas del lugar para llevarlas a que se identificaran a comisaría.

Tras este pequeño incidente, el líder de la coalición de centroderecha, a quien los últimos sondeos publicados daban como segundo favorito, entró en la cabina de voto para marcar su opción preferida y después depositó las papeletas en las urnas.

"Son exageraciones. Quien razona con la inteligencia y con el cerebro no puede sino votar en una dirección y comportarse de modo consecuente. Después hay toda esta serie de situaciones fuera de la razón que existen y no podemos hacer nada", dijo el ex primer ministro, a los periodistas.

El político y empresario, quien llegaba a esta jornada electoral precedido por la polémica de unas declaraciones hechas este sábado, en la jornada de reflexión, atacando la austeridad europea y la magistratura italiana, respondió con su habitual sentido del humor a los fotógrafos y cámaras que le pedían girar un poco a la izquierda para capturar su imagen.

"A la izquierda me resulta un poco difícil", comentó el ex primer ministro.

Berlusconi no solo votó para la Cámara de los Diputados y Senado, sino también para las elecciones de Lombardía (cuya capital es Milán), una de las tres regiones junto a Lacio y Molise que celebran este domingo comicios anticipados.

Otros candidatos

Antes que Berlusconi había votado también en Milán, el candidato de los "moderados" y primer ministro dimisionario, Mario Monti, mientras que en Piacenza (norte de Italia) lo hizo el líder del centroizquierda, Pier Luigi Bersani, y en Roma, el presidente de la República, Giorgio Napolitano.

La mayor incertidumbre para los medios es la de saber en qué momento de hoy o mañana votará el cómico Beppe Grillo, líder del Movimiento 5 Estrellas de antipolítica y al que algunos sondeos internos que manejan los partidos dan como el actual segundo favorito para las urnas.

Grillo, quien cerró su campaña el viernes con un multitudinario acto en Roma, debe votar en el Instituto Agrario Marsano de Génova (noroeste), donde le esperan ya multitud de fotógrafos y operadores de vídeo.

Roma (Italia)