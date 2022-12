Mujeres venezolanas protestaron por la suspensión del referendo contra Maduro

"¡Venezuela, resteada (valiente), será liberada!", gritan miles de mujeres que marchan este sábado en Caracas en protesta por la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que la oposición considera una ruptura del orden constitucional.

"Vamos a dar la cara en la calle y vamos a luchar por el revocatorio", dijo a periodistas Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, una de las principales promotoras de la movilización.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) advirtió el viernes que "llegó la hora" de definiciones en el país petrolero, después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pospusiera hasta nuevo aviso la recolección de cuatro millones de firmas necesarias (20% del padrón de votantes) para convocar la consulta contra Maduro.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, a nombre de la MUD, anunció ese día una gran movilización nacional para el miércoles: "vamos a tomar Venezuela de punta a punta", expresó.

"Haremos la gran toma de Venezuela, con determinación, coraje y en paz", expresó este sábado Tintori en referencia al llamado de la alianza, rodeada de partidarias -muchas vestidas de blanco- que portaban banderas venezolanas y carteles, acompañadas por familiares.

"Puedes estar todo el día en cola para comprar comida y, aún así, no conseguir lo que necesitas (...) y el gobierno bloquea las soluciones a la crisis", declaró a la AFP Nayiber Bracho, de 30 años, una de las manifestantes.

La marcha de las "resteadas", convocada por Tintori y otras dirigentes opositoras como la exdiputada María Corina Machado, partió desde cuatro puntos distintos de Caracas y confluye en la autopista Francisco Fajardo, principal arteria de la ciudad.

"Hoy comienza una nueva etapa de lucha contra la dictadura, la etapa definitiva", escribió Machado en Twitter.

"No se puede más"

Al suspender el proceso hacia el revocatorio, el CNE dijo "acatar" fallos judiciales de tribunales regionales que anularon un recaudo previo de firmas por supuesto fraude, tras miles de recursos legales presentados por dirigentes del chavismo.

Maduro, quien está de gira por Medio Oriente en busca de acuerdos con otros países productores de petróleo para la estabilización de los precios del crudo, pidió el viernes que "nadie se vuelva loco" tras la decisión del CNE, llamando a mantener la calma.

En tanto, el Parlamento, de mayoría opositora, prepara una sesión especial para el domingo, en la que prometen medidas concretas tras el frenazo al referendo.

"Vamos a hacer valer la mayoría que nos dio el pueblo que nos eligió", advirtió la diputada opositora Gabriela Arellano, en un discurso en uno de los puntos de concentración para la movilización sabatina.

"¡Estamos resteadas!", se leía en el cartel que portaba María de Guevara, de 65 años, abuela de seis nietos.

"No se puede más, no hay comidas, no hay medicinas, no hay futuro para mis nietos ni para los venezolanos con este gobierno, este régimen, que se quitó la mascara de demócrata", declaró Guevara a la AFP.

La sequía de divisas provocada por el desplome de los precios del petróleo profundizó la grave crisis de Venezuela, que sufre una escasez de alimentos y medicinas de 80%, según estimaciones privadas, y una inflación que el FMI calcula en 475% para 2016.

¿Diálogo?

En medio de la creciente conflictividad, el vicepresidente Aristóbulo Istúriz informó que delegados del oficialismo y de la oposición se reunirán por separado este fin de semana con una misión internacional que lidera el exjefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero para establecer un diálogo.

Este sábado, en un comunicado divulgado por la cancillería argentina, doce países de la Organización de Estados Americanos (OEA) mostraron preocupación por la suspensión del revocatorio en Venezuela e instaron al gobierno de Maduro a hallar vías de diálogo.

"Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Honduras, Guatemala, México, Perú y Uruguay (...) expresan su profunda preocupación por la decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela de postergar el proceso de recolección del 20% del padrón electoral", indicó el texto.

El presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Allup, anunció el viernes que dirigentes de la MUD viajarán "en los próximos días" a Washington para pedir al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela.

El instrumento prevé sanciones internacionales en el caso de rompimiento del hilo democrático.