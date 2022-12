Mujica dijo que Cristina Fernández es "vieja", "terca" y "peor que el tuerto"

"Esta vieja es peor que el tuerto", le dijo el izquierdista Mujica, de 77 años, al gobernador de la provincia uruguaya de Florida, Carlos Enciso, en una reunión oficial, sin darse cuenta de que los micrófonos estaban abiertos.

"Para conseguir algo de Argentina hay que recostarse un poco a Brasil", es "como la vieja ley del péndulo", comenzó diciendo José Mujica. "Esta vieja es peor que el tuerto", agregó, en relación al marido y antecesor de Fernández.

"El tuerto era más político, esta es terca", añadió.

Luego Mujica comentó el regalo que la presidenta le hizo al papa Francisco cuando asumió. "A un Papa argentino, que vive 77 años, ¿le va a explicar lo que es (...) un mate y un termo?".

Tras sus declaraciones, interrogado por el diario La República, afín al gobierno, Mujica explicó: "Yo no les voy a dar pelota ni voy a recorrer el mundo aclarando nada" ya que "públicamente nunca hablé de Argentina".

Mujica es conocido por su habla coloquial, falta de diplomacia y por momentos hasta agresiva, que le ha generado varios problemas políticos.

Recientemente le pidió formalmente disculpas en un comunicado de Presidencia a las esposas de los legisladores del Partido Nacional (oposición de centro) por haber dicho que estos debían "vigilarlas", dando a entender que los engañaban.

El video de este jueves hizo furor en internet, y tuvo respuesta por parte de la cancillería argentina, que convocó al embajador uruguayo en Buenos Aires.

La cancillería expresó al embajador Guillermo Pomi el "profundo malestar" que produjeron las declaraciones de Mujica referidas "al ex Presidente de la República Argentina, Dr. Néstor Kirchner", según un comunicado difundido por correo electrónico.

Tras calificar las declaraciones de "inaceptables" y "denigrantes", la declaración dijo que Fernández no respondería a los "agravios" referidos a su persona.

El incidente recuerda la metida de pata diplomática que otro presidente uruguayo, el derechista Jorge Batlle, cometió en 2002 contra el gobierno argentino de la época.

En aquella ocasión Batlle le dijo a periodistas de la cadena Bloomberg que los argentinos eran "una manga de ladrones del primero hasta el último", en un alto de la entrevista y asumiendo que sus palabras no estaban siendo grabadas.

"¿Sabe cómo se manejan las cosas en Argentina? ¿Sabe la clase de magnitud y el volumen de corrupción que hay en Argentina?", añadió Batlle, que luego tuvo que viajar a Buenos Aires a pedir disculpas al entonces presidente Eduardo Duhalde.