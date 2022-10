Multan a camionero por rascarse la espalda con un tenedor mientras conducía

Un camionero de Alcázar de San Juan, municipio de España, fue multado por más de 240 euros (898.000 pesos colombianos) por rascarse la espalda con un tenedor mientras conducía un vehículo de la empresa para la que labora. La sanción económica fue en mayo de este año, pero la entidad le hizo llegar el documento al hombre muchos meses después.



En la notificación, que fue divulgada en Twitter, se puede leer lo siguiente: "Conducir sin la diligencia, precaución y no distracción necesaria para evitar todo daño propio o ajeno, rascándose la espalda con un tenedor, desatendiendo por completo la atención permanente en la conducción".

Y es que debido a que el camionero no cubrió la multa en la fecha respectiva para "pronto pago", en el que le otorgaban un descuento del 50%, ahora debe cancelar 200 euros más 40 de intereses. En entrevista con el medio El semanal de la mancha , el hombre aseguró que en ningún momento se distrajo, pero le picaba mucho la espalda por pasar muchas horas conduciendo; además, no sabía que no podía rascarse mientras manejaba.



"Los camioneros pasamos muchas horas conduciendo y tenemos necesidades, comer, beber, fumar, rascarnos o mordernos las uñas, con cosas normales que todo el mundo hace en sus casas y en sus trabajos, y no deberían ser objeto de multa", expresó.

Publicidad

En Twitter varios usuarios se mostraron indignados por las causas de esta multa.