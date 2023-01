Multimillonario estadounidense fue acusado de tráfico sexual de menores

Jeffrey Epstein, amigo de políticos y famosos, fue arrestado el pasado sábado. Autoridades dicen que explotaba a niñas, incluso de 14 años, en sus mansiones.

Epstein, de 66 años, fue arrestado el sábado en un aeropuerto de Nueva Jersey al regresar a Estados Unidos desde París en su avión privado y en las últimas horas se declaró no culpable ante un juez de Nueva York.

Es acusado de un cargo de tráfico sexual de menores y de un cargo de conspiración para ejercer el tráfico sexual de menores, según la acusación de la fiscalía del distrito sur de Nueva York archivada este lunes. Enfrenta una pena máxima de 45 años de cárcel.

El conocido multimillonario compareció este lunes en una corte de Manhattan ante el juez Henry Pitman, se declaró no culpable y sus abogados pidieron tres días más, hasta el jueves 11, para presentar su dossier y preparar un pedido de libertad bajo fianza, constató un periodista de la AFP en el tribunal.

Pero el fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoffrey Berman, pide que Epstein permanezca en prisión mientras es juzgado, ya que la sentencia que enfrenta "a su edad equivale a una cadena perpetua, por lo cual tendría razones para huir" del país.

Fotos de jovencitas desnudas fueron incautadas este fin de semana por las autoridades en su mansión de la calle 71, en el barrio Upper East Side de Manhattan, precisó Berman en una conferencia de prensa este lunes.

Epstein "explotó y abusó sexualmente de decenas de chicas menores de edad en sus residencias de Manhattan, Nueva York, y de Palm Beach, Florida, entre otros lugares", señala la inculpación de la fiscalía.

Las invitaba a sus mansiones, las persuadía para que le hicieran masajes que iban tornándose cada vez más sexuales, y "luego pagaba a las víctimas cientos de dólares en efectivo", él mismo o sus empleados.

"También pagaba a algunas de sus víctimas para que reclutaran a más chicas para ser abusadas", indica la acusación.

"Un tipo magnífico"

"Epstein era muy consciente de que muchas de sus víctimas eran menores de edad y como es de esperarse, algunas de las chicas que Epstein presuntamente victimizó eran particularmente vulnerables a la explotación", dijo el fiscal Berman a periodistas.

Epstein, un experto en finanzas entre cuyos amigos figuran el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton o el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra, ya había sido declarado culpable de pagar a menores de edad para que le hicieran masajes sexuales en su mansión de Palm Beach.

Pero logró evitar ser acusado penalmente por esos casos al firmar un acuerdo de culpabilidad en 2007 negociado por sus abogados con Alexander Acosta, exfiscal federal de Miami y actualmente secretario de Trabajo del gobierno Trump.

Bajo este acuerdo secreto, se declaró culpable de un delito estatal de solicitar prostitución a un menor y pasó 13 meses en una cárcel del condado.

Acosta, que era entonces el más alto fiscal federal de Miami, es blanco de una campaña que exige su renuncia por la pena relativamente menor impuesta a Epstein.

En 2002, Trump dijo a la revista del New York Times que Epstein era "un tipo magnífico" que conocía hace 15 años.

"Es muy divertido estar con él", dijo Trump entonces. "Incluso se dice que le gustan tanto las mujeres bonitas como a mí, y muchas de ellas son más bien jóvenes".

Berman precisó que el acuerdo negociado en Florida no libra a Epstein de sus cargos ante la justicia de Nueva York, y que aunque han pasado ya varios años de los presuntos delitos, "es muy importante para las víctimas" que se haga justicia.