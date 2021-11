Murió Armando Sánchez Roby, colombiano condenado en una cárcel de China por narcotráfico

Armando Sánchez Roby, uno de los colombianos detenido en la cárcel de Guangzhou, China, murió de cáncer en la próstata hace algunas horas, una enfermedad que padecía desde hace 2 años.

Luz Miryam Pérez, esposa de Armando Sánchez Roby, comentó que el cónsul en Guangzhou, Hernán Vargas, le informó la noticia el pasado 31 de octubre.

También señaló que su esposo estaba recibiendo tratamiento para el cáncer de próstata en el hospital de la prisión y en otro centro médico.

Armando Sánchez Roby estaba recluido en la cárcel de China por narcotráfico y había sido condenado a pena de muerte.

Por otro lado, su hijo se encuentra en la misma prisión con una condena de cadena perpetua, también por narcotráfico.

“La Cancillería no se ha pronunciado absolutamente para nada. Cuando el cónsul me llamó me pidió la autorización para cremar el cuerpo de él, según me comentó, la prisión tenía un sitio para guardar los restos, pero yo le dije que más bien los recogieran ellos y los llevaran al consulado y yo buscaba alguien que los reclamara para ver cómo los puedo repatriar”, comentó Luz Miryam.

La mujer solicita ayuda para poder recibir el cuerpo de su esposo y darle sepultura.

En cuanto a la respuesta del Gobierno respecto a la repatriación del cadáver de su esposo, Luz Miryam indicó que “el Gobierno (señaló que) no gestionaba la repatriación del cuerpo ni por vía diplomática y que China tampoco permitía esos envíos”.

Cabe destacar que el pasado 29 de junio, el presidente Iván Duque sancionó la Ley 2092, que permite que todos los colombianos condenados en China a pena de muerte puedan a ser repatriados al país.

Fue un acuerdo que también estableció que cada país pueda elegir si acepta o no dicho traslado. La ley logra que la persona condenada cumpla la pena en el país de su nacionalidad.