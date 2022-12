Murió bebé con cáncer que apadrinó boda de sus padres

"A las 8:18, mi hijo exhaló su último aliento en mis brazos", publicó el lunes la madre, Christine Swidorsky-Stevenson, en Facebook.

"Estoy tan triste y perturbada, no puedo creer que está con los ángeles y ya no siente dolor. No más enfermedad, no más hospitales", agregó.

Publicidad

"Los amamos a todos por sus oraciones, gracias por preocuparse. Dios los bendiga! Y, sobre todo, Dios bendiga a Logan. Te veré en mis sueños, hijo", terminó.