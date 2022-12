Murió el actor David Ryall, Elphias Doge en Harry Potter

Ryall, que murió el día de Navidad, participó durante sus más de 50 años de carrera en filmes como "The Elephant Man" ("El hombre elefante") y series de televisión como "The Village" y "Outnumbered".

"Por favor, tomen un instante para recordar su enorme carrera, que abarca más de cinco décadas y va más allá de las películas y series más conocidas", afirmó la hija del actor, Charlie Ryall, a la cadena BBC.

En 2010, Ryall sustituyó en el papel de Elphias Doge al actor Peter Cartwright, que lo había interpretado en anteriores entregas de la saga del niño mago, basada en las novelas de la escocesa J.K. Rowling.

Doge es en la ficción un hechicero amigo de Albus Dumbledore, director de la escuela Hogwarts y uno de los magos más poderosos de la saga.

Más allá de la película dirigida por el británico David Yeats, Doge participó en "Around the World in 80 Days" ("La vuelta al mundo en 80 días", 2004), "Truly, Madly, Deeply" ("Un fantasma enamorado", 1990) y "The Elephant Man" (1980).