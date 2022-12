Murió el legendario astronauta John Glenn

El legendario astronauta John Glenn, quien en 1962 se convirtió en el primer estadounidense en orbitar la Tierra, falleció este jueves a los 95 años de edad, y con ello el país perdió un verdadero ícono de la carrera espacial.

Expiloto de combate, ingeniero y astronauta, Glenn también se dedicó a la política y ocupó una banca de senador por el estado de Ohio durante un cuarto de siglo, entre 1974 y 1999.

El centro de estudios que lleva su nombre en la Universidad de Ohio anunció este jueves el deceso de Glenn, aunque por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

En febrero de 1962, cuando Estados Unidos buscaba recuperar el terreno perdido en la carrera espacial ante la Unión Soviética, Glenn hizo historia como parte del famoso "Proyecto Mercurio", cuando logró orbitar la Tierra en un vuelo de cuatro horas y 56 minutos.

Un año antes, en abril de 1961, el soviético Lury Gagarin había realizado un vuelo orbital al planeta en apenas 108 minutos, una hazaña sin precedentes que desató una carrera entre Moscú y Washington por la supremacía espacial.

En la Segunda Guerra Mundial se había desempeñado como piloto de aviones de transporte, y en la Guerra de Corea, en 1953, participó en diversas acciones de combate.



Un astronauta en la política

Glenn abandonó la NASA en 1964 y pasó a dedicarse enteramente a la política por el partido Demócrata, y mantuvo una banca como senador por el estadio de Ohio durante un cuarto de siglo, entre 1974 y 1999.

De acuerdo con fuentes coincidentes fue Robert Kennedy, hermano del presidente John Kennedy, quien convenció a Glenn a lanzarse a la política por el partido Demócrata. De hecho, Glenn se encontraba junto a Robert Kennedy cuando éste fue asesinado en 1968.

En 1976 Glenn llegó a ser considerado un posible candidato a vicepresidente para acompañar en la fórmula a Jimmy Carter, pero esa responsabilidad quedó con Walter Mondale. Glenn lanzó una precandidatura presidencial para las elecciones de 1984, pero la iniciativa no prosperó.

En el Senado, Glenn participó de las comisiones de Relaciones Exteriores y Fuerzas Armadas, y tuvo un papel central en el diseño del Acuerdo de No Proliferación Nuclear.

En 1998, cuando ya tenía 77 años, Glenn retornó al espacio, ahora a bordo de un Transbordador Espacial, y permaneció nueve días en órbita en una misión que motivó críticas de la prensa por sus escasos aportes.

Ese mismo año, ayudó a fundar el Instituto por el Servicio Público en la Universidad de Ohio, que poco después pasó a llamarse Instituto John Glenn.



"Hemos perdido un amigo"

En una nota oficial, el presidente Barack Obama rindió homenaje a Glenn, a quien consideró un "amigo".

"Con la muerte de John, nuestra nación ha perdido un ícono, y Michelle y yo hemos perdido un amigo", manifestó el mandatario, quien se refirió a Glenn como "el último de nuestros primeros astronautas".

De acuerdo con Obama, "cuando John Glenn despegó de Cabo Cañaveral a bordo del cohete Atlas en 1962, elevó las esperanzas de la nación".

Y cuando retornó a tierra "pocas horas más tarde el primer estadounidense en orbitar el planeta nos recordó que con coraje y espíritu de descubridores no hay límites para las alturas que podemos alcanzar juntos", añadió.

Según Obama, Glenn "pasó su vida rompiendo barreras", ya que fue piloto de combate, impuso récords de velocidad en vuelos transcontinentales "y a los 77 años se tornó el ser humano de edad más avanzada a tocar las estrellas".

"John siempre hizo lo correcto, y con eso inspiró a generaciones de científicos, ingenieros y astronautas que nos llevarán a Marte y aún más allá, pero no apenas para quedarnos", manifestó Obama.

En la red Twitter, el presidente electo, Donald Trump, expresó que "hemos perdido un pionero del espacio. John Glenn fue un héroe que inspiró a generaciones de futuros exploradores".

Glenn se encontraba hospitalizado desde hace varios días, en un hospital especializado en cáncer, aunque responsables de la Universidad de Ohio habían sugerido que la especialidad del hospital no guarda relación con su estado de salud.

Había sufrido un accidente vascular cerebral en 2014 y también tuvo que ser sometido a una operación por problemas con una válvula cardíaca.