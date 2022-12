Murió el rey de Tailandia, el monarca más longevo en el trono

El rey de Tailandia Bhumibol Adulyadej falleció tras más de 70 años de reinado, el monarca más longevo en el trono, sumiendo al país asiático en el desconsuelo mientras su hijo pedía tiempo antes de ser proclamado nuevo soberano.

"Falleció plácidamente en el hospital de Siriraj", informó el palacio real en un comunicado. Tenía 88 años.

El jefe de la junta militar, el general Prayut Chan-O-Cha, anunció que el príncipe heredero Maha Vajiralongkorn sucederá a su difunto padre, aunque explicó que éste le había pedido "tiempo" antes de ser proclamado rey.

"He sido recibido en audiencia real por el príncipe heredero. Pidió tiempo para prepararse antes de ser proclamado rey" declaró el jefe de la junta militar, que instó a la población a "un duelo de un año".

"El príncipe confirmó que es consciente de su responsabilidad como heredero, una vez llegue el momento adecuado" indicó el general en una alocución televisada a todo el país.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presentó este jueves sus condolencias a Tailandia, y dijo que el monarca fallecido era "un amigo" y un asociado de Estados Unidos.

En el recinto del centro médico donde estaba internado el rey, cientos de personas se congregaron, consternadas y en lágrimas, para rezar por el monarca.

Aunque no tenía poderes políticos, el rey conservó en esta sociedad budista su imagen tutelar y protectora de sus súbditos.

Los tailandeses le consideraban el único cimiento de una nación muy dividida.

Bhumibol Adulyadej subió al trono en 1946, tras la muerte inexplicada de su hermano y muchos tailandeses no han conocido nunca a otro soberano.

El rey, hospitalizado casi ininterrumpidamente desde hace dos años -fue tratado recientemente por una infección pulmonar, problemas cardíacos e hidrocefalia- no había vuelto a aparecer en público desde hacía casi un año.

El príncipe Maha Vajiralongkorn, de 64 años, es menos conocido y venerado por sus compatriotas que su padre, y hasta ahora vivía la mayor parte del tiempo en Alemania. Fue designado para suceder a su padre en 1972.

De formación militar, sobre todo en la Academia de Duntroon, en Australia, tiene un rango honorífico de general en las fuerzas armadas y en los últimos años reemplazó a menudo a su padre en ceremonias oficiales, aunque raramente ha tomado la palabra.

Estatus de semidiós

Bhumibol Adulyadej tenía un estatus de semidiós en Tailandia desde hace décadas. Sus retratos están omnipresentes en todo el país y el culto a la personalidad del rey se reforzó todavía más desde el golpe de Estado militar del 22 de mayo de 2014.

En esta sociedad budista, el rey ha conservado su imagen tutelar y protectora de sus súbditos.

El rey, la reina, el heredero y el regente están protegidos por una ley que reprime los crímenes de lesa majestad, una de las más severas del mundo. Desde la llegada al poder de la junta, las demandas se multiplicaron y las condenas se endurecieron.

La última década de su reinado estuvo marcada por una gran inestabilidad política, con dos bandos enfrentados: las élites ultramonárquicas (identificadas como los "amarillos") y los partidarios del ex primer ministro Thaksin Shinawatra (los "rojos").

El último de una larga serie de golpes de Estado se llevó a cabo en nombre de la salvaguardia de la monarquía por unas fuerzas armadas preocupadas por blindar el escenario político al acercarse la sucesión.