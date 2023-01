Murió el último rinoceronte blanco del norte, famoso en la red social Tinder

Sudan, el macho que vivía protegido en Kenia, tuvo que ser sacrificado por cuestiones de salud. Cuidadores usaron la plataforma de citas para una buena causa.

El último rinoceronte blanco del norte macho murió en Kenia con 45 años, anunciaron el martes sus guardianes, lo que deja a dos hembras como únicas supervivientes de esta subespecie.

El rinoceronte, llamado Sudán, sufría desde hacía tiempo complicaciones de salud debido a su avanzada edad y cuando su estado se agravó considerablemente "el equipo veterinario tomó la decisión de practicarle una eutanasia", informó en un comunicado la reserva natural Ol Peteja de Kenia donde vivía.

Cuando Sudán nació en 1973 en Shambe, en Sudán del Sur, había unos 700 ejemplares vivos. En teoría, la muerte de Sudán sella la extinción de esta subespecie de rinoceronte.

Sin embargo, los científicos han recopilado su material genético y están intentado desarrollar técnicas de fertilización in vitro para preservar a esta subespecie.



Popular en Tinder

Las últimas dos hembras de esta subespecie aún vivas en Ol Pejeta, Navin y Fatu, nacieron en Dvur Kralove.

El último nacimiento, el de Fatu, fue el 29 de junio de 2000.

En 2009 cuatro rinocerontes fértiles, dos machos y dos hembras, fueron trasladados del zoológico de Dvur Kralove a la reserva de Ol Pejeta, en Kenia, con la esperanza de que unas condiciones similares a las de su hábitat natural les permitiesen tener crías.

Los especialistas checos y kenianos esperaban que el nivel de hormonas de las hembras regresaría a niveles normales en un hábitat natural.

Pero pese a que se les vio apareándose, no hubo ninguna gestación fructuosa.

El otro rinoceronte macho, Suni, murió por causas naturales en octubre de 2014.

“Sudán tuvo una vida excepcionalmente memorable", indicó el zoológico checo el martes en un comunicado.

"Contribuyó ampliamente a la supervivencia de su subespecie, engendrando dos hembras (Nabire, muerta en 2015 en Dvur Kralove y Najin, NDLR). Pasaba sus últimos años en África, en donde se ganó el corazón de mucha gente", continúa el texto.

"Fue un animal excepcional, increíblemente gentil. Nunca manifestó ningún signo de agresividad, era muy obediente", recuerda su ex criador en Dvur Kralove, Jan Zdarek, citado el marte por la agencia CTK.

Sudán se hizo famoso en 2017 cuando le crearon un perfil en la popular plataforma de citas Tinder, una campaña que tenía como objetivo recaudar fondos para desarrollar técnicas de fecundación in vitro para preservar especies.

El último rinoceronte blanco usa Tinder en su búsqueda por procrear |... El zoológico checo agrega en su comunicado que el "se tomaron muestras ayer", el lunes, del material genético de Sudán.



Una especie cazada

Sudán vivió los últimos años en una reserva de 36.400 hectáreas en el centro de Kenia, junto a las dos rinocerontes hembras de esta subespecie, protegido de los cazadores furtivos por guardias armados.

"En Ol Pejeta estamos tristes por la muerte de Sudán. Era un gran embajador de su especie y será recordado porque sirvió para alertar a nivel global sobre la situación que enfrentan los rinocerontes pero también las muchas miles de otras especies amenazadas de extinción como resultado de la insostenible actividad humana", dijo Richard Vigne, director de Ol Pejeta.

Los rinocerontes tienen pocos predadores en la naturaleza debido a su tamaño.

Sin embargo la población de rinocerontes blancos del norte se vio muy diezmada en Uganda, República Centroafricana, Sudán y Chad debido a la extensa caza furtiva de los años 1970 y 1980, alentada por la demanda de cuernos de rinoceronte para la medicina tradicional china en Asia y para mangos de puñales en Yemen.

Una última manada salvaje de unos 20 a 30 rinocerontes en República Democrática del Congo murió por los combates en ese país a fines de los años 1990.

En 2008, el rinoceronte blanco del norte se consideró extinguido en estado salvaje.

Los rinocerontes poblaron la Tierra durante 26 millones de años. A mediados del siglo XIX se estimaba su población en alrededor de un millón en África. En 2011 se consideró como extinguido el rinoceronte negro occidental.

Sudán evitó "su extinción en estado salvaje" cuando fue capturado, junto a otros seis ejemplares en Sudán del Sur, y enviado en la década de los 1970 al zoológico de Dvur Kralove en la entonces Checoslovaquia.

Este zoológico del centro de la actual República Checa es el único lugar del mundo en donde logró reproducirse en cautiverio.