Murió en la cárcel Bernie Maddof, el mayor estafador de la historia financiera de EE. UU.

Bernie Madoff, el autor intelectual de la mayor estafa piramidal de la historia, falleció en prisión a los 82 años, informó el Buró de Prisiones de Estados Unidos (BoP).

"Podemos confirmar que Bernard Madoff murió el 14 de abril de 2021 en el Centro Médico Federal de Butner, en Carolina del Norte", indicó un portavoz del BoP en un correo electrónico.

El comunicado precisó que las causas de la muerte deben ser determinadas por un médico forense.

Madoff fue sentenciado a 150 años de cárcel en 2009 por estafar a decenas de miles de personas en varios países del mundo.

El valor total de la estafa fue estimado en hasta 63.000 millones de dólares.

En febrero pasado el abogado de Madoff había informado que su cliente padecía una enfermedad terminal y no quería morir en prisión.

Según el abogado, Brandon Sample, Madoff sufría "una enfermedad renal terminal, entre otras enfermedades graves".

"El Buró de Prisiones concluyó en septiembre de 2019 que Madoff tiene menos de 18 meses de vida a raíz de la naturaleza terminal de su insuficiencia renal", escribió Sample al pedir clemencia.

El diario The Washington Post informó entonces que Madoff precisaba atención médica las 24 horas y solo se transportaba en silla de ruedas.

El pedido de clemencia de Madoff, que quería hacer las paces con sus nietos y morir en su casa, fue denegado por el BoP.

"He pasado 11 años en prisión y con bastante franqueza, puedo decir que los he sufrido", dijo Madoff en una entrevista con el Post.

"No ha habido un solo día en prisión en que no sienta la culpa por el dolor que he causado a las víctimas y a mi familia", sostuvo.

En una ciudad conocida por el dinero y el teatro, el decano de Wall Street de cabellos plateados era un maestro en ambos. Usaba su encanto para obtener millones de sus clientes, quienes no sospechaban que era un estafador.

Madoff nació el 29 de abril de 1938 de padres judíos en un hogar humilde de Queens, Nueva York.

De joven fue salvavidas de una playa de Long Island antes de comenzar a trabajar en la bolsa.

Llegó a ser presidente del Nasdaq, la bolsa electrónica, donde ayudó a revolucionar las negociaciones al pasar del cara a cara al teléfono y la computadora, con negocios concretados en segundos en vez de minutos. Fue el inicio de una nueva era de mayores riesgos, y también de mayores ganancias.

Pero fue como gerente de un fondo de inversión privado que ganó fama de gurú financiero.