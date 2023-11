Murió Héroe Fitness, reconocido influencer culturista: “No pidáis más detalles”

El influencer culturista español Héroe Fitness, cuyo verdadero nombre era Alfredo Martin, falleció el pasado lunes 27 de noviembre, según informó su novia Vera Schroeder, también levantadora de pesas.



“Lo ocurrido es cierto”, indicó en sus historias de Instagram tras los rumores que surgieron sobre el deceso de Martin.

“Pido la máxima discreción y respeto, al menos durante unos días, unas semanas, porque pasó ayer (lunes). Por favor, no pidáis más detalles. Personalmente no me veo capaz de explicar nada. Probablemente más adelante sí. Pero si es posible que evitéis el morbo, os lo agradecería”, expresó entre lágrimas.

En un post, en el que publicó una foto junto a Héroe Fitness, Vera manifestó lo que le produjo la repentina muerte de su pareja.

“No sé qué es tocar fondo porque nunca se me ha muerto nadie tan cercano, pero estoy descubriendo que lo que viene después de la pérdida es mucho peor... el regreso a un hogar vacío, la falta de respuesta cuando te digo te amo en voz alta, el anhelo por tus caricias, tu sonrisa, seria pero cariñosa, tu calidez, tu abrazo, tus besos, todas las cosas cotidianas que hacíamos juntos, el despertar en una casa vacía que alguna vez fue compartida, cerrar la habitación en la que pasamos la mayor parte del tiempo porque no puedo soportar estar en ella porque es demasiado doloroso y sigo imaginándote allí, la incapacidad de dormir en la cama porque la compartíamos y ahora ‘duermo’ en el sofá. Bueno, dormir, no duermo”, escribió.

Publicidad

Continuó diciendo que “el cambio de rutina de mi día y de mis semanas, la espera a que se encienda mi teléfono con un mensaje tuyo, pasando por todos los lugares habituales a los que íbamos. Todos los planes incumplidos y las promesas de cosas que siempre quise hacer contigo o hacer por ti que nunca se pueden cumplir, todas las cosas que ves y me digo: apuesto a que te encantaría esto y el ‘quiero’ contártelo o sorprenderte con ello y la repentina comprensión de que no puedo, y el millón de otros detalles menores que ahora faltan en mi vida después de perderte a ti”.

Para Vera, “todas las cosas son casi peores que la muerte en sí. Nada podrá jamás llenar ese lugar... y nunca lo hará... ¿puedes morir de desamor? Casi que podría desear que sí. Te quiero, estés donde estés. ♥️”.

Sin que se hayan revelado las causas de la muerte de Héroe Fitness, en una de las últimas poblaciones que hizo en Instagram, en febrero de 2022, el culturista reveló que se había hechos unas “pruebas rutinarias para ver qué tal está mi corazoncito, por todo eso de ahogarme hablando y demás cosas de culturista obeso. Resulta que estoy bien, tengo el ok del médico para seguir abusando de todo tipo de sustancias cinco años más. ¡Buenas noticias! 🍻”.