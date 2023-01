Murió la joven que se alimentaba solo con arroz para poder darle cuidados a su hermano enfermo

Aunque su caso despertó la solidaridad en China, las donaciones no fueron suficientes para salvarle la vida.

Ají y arroz, ese había sido el menú diario de la joven de 24 años. Las razones: había perdido a sus padres, estaba a cargo de su hermano y se resistía a dejar de estudiar, pues era becada.

Su trágica vida la llevó a pesar solo 20 kilogramos.

A finales de octubre de 2019 ingresó a un hospital, pues su cuerpo ya no soportaba más y fue ahí cuando se dio a conocer la historia.

Esto despertó la solidaridad de cientos de personas que, a través de una plataforma, dieron su grano de arena para que tanto Wu como su hermano tuvieran una mejor vida y mejores tratamientos médicos.

Finalmente, su organismo no dio más y falleció el pasado lunes.

Conozca más de su historia:

Esta joven lleva comiendo solo arroz y ají durante los últimos cuatro años por una conmovedora razón