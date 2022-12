Murió la niña de 5 años que decidió no volver al hospital

“Nuestra dulce Julianna se fue al cielo hoy”, escribió su mamá, Michelle Moon, tras dar a conocer la noticia en su blog de internet, en donde ha compartido el drama de su familia y la decisión de aceptar que Julianna opinara sobre si quería tratamientos para una enfermedad que los médicos habían declarado terminal.

En otoño pasado, Moon, quien es neuróloga, contó en internet que la niña sufría de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, una dolencia neurodegenerativa.

Los padres habían explicado a Julianna que si no iba al hospital “iría al cielo” y que ellos no estarían allí. “No te preocupes, Dios me cuidará”, contestó la pequeña.

Aunque muchos respaldaron la decisión de la familia, algunas personas, incluso con la misma enfermedad, no lo aprobaron y comenzaron una campaña. Especialistas consultados consideraron que a los 4 años no se podía tener un concepto claro de la muerte.

Su mamá explicó a los medios que decidió compartir la historia para hacer del mundo “un lugar más seguro para los padres que cuidan y aman a sus hijos con enfermedades terminales”.

“Nuestra dulce Julianna se fue al cielo hoy. Estoy asombrada y descorazonada, pero también agradecida. Me siento la mamá más afortunada del mundo, porque Dios me confió esta niña tan gloriosa y tuvimos casi 6 años juntos. Quería más tiempo, por supuesto, y ahí es donde me llega la tristeza. Pero es libre ahora”, escribió Moon.

Our sweet Julianna is in heaven now. Our hearts are broken but we are so grateful for our time with her. Rest and fly now, little one. Juliannayuri.com. Photo by Aubrie LeGault. Una foto publicada por Michelle Moon (@julianna.yuri) el14 de Jun de 2016 a la(s) 8:27 PDT