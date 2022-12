Murió la protagonista del beso más famoso de la historia 

La mujer de la famosa fotografía en la que aparece besándose con un marinero en Nueva York tras el anuncio del final de la Segunda Guerra Mundial murió a los 92 años, anunció el sábado el New York Times.

Greta Zimmer Friedman sucumbió a una neumonía, precisó su hijo Joshua Friedman al diario.

El 14 de agosto de 1945, esta ayudante de dentista, de 21 años, recibió un beso apasionado de un marinero de la US Navy en Times Square, en Nueva York, tras el anuncio de la rendición de Japón.

El fotógrafo Alfred Eisenstaedt captó ese instante y la imagen fue publicada a toda página en la célebre revista Life. La fotografía se convirtió rápidamente en el ícono del final del conflicto.

Gracias a un libro publicado en 2012 sobre la simbólica imagen, se pudo identificar a la pareja como Greta Zimmer Friedman y George Mendonsa.

En realidad, la pareja no se conocía antes de ser inmortalizada en esta instantánea. En la foto incluso se puede ver a la que sería la futura esposa de George Mendonsa, Rita Mendonsa, que sonríe detrás de su pretendiente.

En 2005, en una entrevista para el proyecto histórico de los veteranos, Friedman explicó que no había visto la imagen hasta los años 1960, cuando hojeaba un álbum de fotos de Eisenstaedt.

"No estoy segura de que fuera realmente un beso (...) era sólo alguien que estaba festejando" el final de la guerra, recordó.

"No fue un momento romántico. Fue sólo un gesto para celebrar el final de la guerra", insistió.