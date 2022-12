Murió Mijaíl Kaláshnikov, el creador del fusil AK-47

A los 94 años, en una clínica de la localidad de Izhevsk, República de Udmurtia, Federación Rusa, falleció el teniente Mijaíl Kaláshnikov, reconocido por ser el creador del fusil más famoso, vendido y adaptado en el mundo, el AK-47.

En los últimos años el diseñador de armas había sufrido varios percances de salud y le fue implantado un marcapasos. Desde el 17 de noviembre, debió ser hospitalizado tras presentar una hemorragia gástrica.

Kaláshnikov fue jefe de la oficina de diseño de Izhevsk, donde dio a luz al famoso fusil de asalto, valorado por expertos por su diseño, eficiencia y economía. El arma fue desarrollada en 1947 y se convirtió en el bastión del Ejército soviético. Dentro de sus ventajas estaba la posibilidad de ser sumergido al agua o el barro sin perder su poder de fuego.

Se asegura que desde su creación, al menos 100 millones unidades de este fusil han sido vendidas. Así mismo, su diseño ha inspirado la aplicación de su sistema en más de 60 modelos de armas de precisión, escopetas y ametralladoras.

Es tal la fama del AK-47 que es la única arma que aparece en emblemas nacionales, como el escudo de Zimbaue y Timor Oriental. Así mismo también hace presencia en la bandera de la organización islamista Hezbolá.

Sobre su creación, el teniente aseguraba: "A menudo me preguntan si estoy contento con lo que me ha deparado la vida. Estoy contento. Estoy contento de haber dedicado toda la vida a algo que era necesario para el pueblo. Claro, un arma no es un tractor, una sembradora o un arado. Con un arma no se puede arar la tierra ni cultivar cereales. Pero sin ella uno no podrá defender su tierra natal, no podrá proteger la patria y a su pueblo".